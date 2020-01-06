شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: نستعد بقوة للمجالس النيابية والمحليات بإعداد أفضل الكوادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن قيادات الحزب سيواصلون جولاتهم فى المحافظات، وذلك للعمل على تأهيل الشباب في كل المحافظات على العمل السياسي، وإعداد كوادر قوية قادرة على المواجهة في الانتخابات النيابية والمحليات المقبلة، لافتا إلى أن الحزب يسعى جاهدا لإعداد أفضل الكوادر القادرة على العمل المجتمعى والتواصل مع المواطنين لخدمتهم .

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذه الفترة الحالية هامة للغاية لكل الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة، لإعداد كوادرها والعمل من أجل إفراز كوادر قادرة على العمل السياسى، والعمل النيابي والتواصل مع كل المواطنين في الشارع، مؤكدا أن المعسكرات التي يعقدها حزب الوفد في المحافظات، غرضها الرئيسي التواصل مع الشباب والعمل على الأرض، من خلال التواصل بشكل مكثف للحزب في كل محافظات مصر.

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كان المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، قال إن مبادرة "الوفد مع الشباب" جيدة لفتح باب الحوار والتواصل بين أعضاء الوفد ، وأن الوفد احتفل بـ 100 عام على تأسيسه، وهو ما يحتاج لمزيد من العمل لتفحص هذا التاريخ وما يتضمنه من رسالة أداها الآباء والأجداد ليكون الوفد ضمير الأمة والمعبر عن صوت وضمير الأمة، وشدد "منصور" على ضرورة دعم الشباب في خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة في المجالس المحلية لأنها البنية الديمقراطية الحقيقية التي يمكن من خلالها التفاعل مع الناس مرتبطة بمراكز الشباب وآدائهم، خاصة وأن هذه الفئة تمثل أكثر من 65% من مصر وهي غالبية عظمى تملك مستقبل هذا الوطن، وأن ممارسة الديمقراطية الصغيرة من خلال المحليات في الأحياء والقرى هي البنية الأساسية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر عرفت المحليات والمجالس البلدية.