شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا.. «جوايدو» يخسر منصبه كرئيس للجمعية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
وانتخبت الجمعية الوطنية لويس بارا رئيسا جديدا لها بعد أن منعت قوات الأمن جوايدو وعشرات النواب المعارضين الآخرين من دخول المبنى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
ونقلت قناة "في بي آي تي في" التلفزيونية عن جوايدو وهو خارج المبنى، قوله: "لم يكن هناك تصويت بالأسماء".
وتم انتخاب بارا بأصوات الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولاس مادورو والمنشقين من ائتلاف المعارضة. ووفقا لأنصار جوايدو لم تتم مراعاة البروتوكول الصحيح.
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