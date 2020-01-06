ردا على البرلمان العراقي.. ترامب يهدد بغداد بعقوبات شديدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات "شديدة" على العراق إذا أجبر القوات الأمريكية على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة البرلمان العراقي الحكومة بـ"إنهاء تواجد" القوّات الأجنبيّة في البلاد.



وقال ترامب، في تصريحات من على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتمّ ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا"، مشيرا إلى أن العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلك المفروضة على إيران ضئيلة مقارنةً بها.



وأضاف قائلا: "لدينا قاعدة جوّية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك.. لقد تكلفت مليارات الدولارات لبنائها.. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا كلفتها".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.



ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.