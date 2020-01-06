ترامب يهدد "الحكومة العراقية" بفرض "عقوبات كبيرة" .. ادفعوا لنغادر

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأحد، بفرض عقوبات "كبيرة" على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة،بعدما طالب البرلمان العراقي،الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك , قائلا: لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. تكلفتها مليارات الدولارات منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".
وكان البرلمان العراقي، قد دعا الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضيه، عبر المباشرة بـ"إلغاء طلب المساعدة" المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم داعش.
علي جانب أخر توعد ترامب طهران بـ"انتقام كبير" إذا شنت هجوما على منشآت أميركية في الشرق الأوسط ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال "إذا فعلوا أي شيء فسيكون هناك انتقام كبير".
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