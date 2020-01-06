وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة ليست "فنكوش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن إيجاد مناطق عمرانية جديدة يسمح بإعادة تأهيل التجمعات لعمرانية القديمة، مضيفًا أنه على رأس هذه التجمعات محافظة القاهرة، لتعود العاصمة لرونقها كما كانت.

وأكد الجزار خلال كلمته الأحد، في المؤتمر الصحفي بمقر حزب "مستقبل وطن" بالتجمع الخامس، أن الوزارة تنفذ حاليًا 14 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أننا عندما بدأنا في التخطيط للعاصمة الإدارية الجديدة ثم عمليات التنفيذ، تسائل البعض عن أهميتها ووصفها أخرون بالمشروع "الفنكوش"، لكنها أصبحت من أهم المدن في مصر، نظرًا لنقل المقرات الحكومية وعدد من المنشآت المهمة، إليها خلال العام الحالي.

وأضاف الجزار: "المدن الحالية أصيبت بأمراض الشيخوخة وأصبحت غير قادرة على تلبية متطلبات المواطنين، فالوضع الحالي أشبه بالأنتريه في غرفة النوم"، في إشارة منه إلى حالة الارتباك التي تشهدها المدن القديمة من تواجد المؤسسات المهمة، والمقرات الحكومية بها، ما يعيق عمل الموظفين وحرية تنقل المواطنين بسهولة.

وأوضح الوزير، أن المخطط الاستراتيجي العمراني لمصر عام 2052 يستهدف مضاعفة الحيز العمراني، من 7 إلى 14%، وهو هدف الأساسي للدولة من المحاور ومشروعات الطرق والتجمعات العمرانية الجديدة.​