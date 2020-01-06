بحضور 250 متدربًا.. "مياه المنيا" تختتم فعاليات أسبوع التدريب السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، الأحد، فعاليات أسبوع التدريب السنوي والتي أُقيمت لمدة أسبوع، بحضور 250 متدربًا.

وقال المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن الفعاليات شملت 8 برامج تدريبة، جرى تنفيذها تحت الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، وإدارة دعم ومتابعة مراكز التدريبّ، والإدارة العامة للتدريب بالشركة.

وأوضح الشهاوي، أن الفعاليات شملت دورات تدريبية لصيانة وإصلاح الطلمبات والمحابس، وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية، وتشغيل وصيانة وأمان منظومة الكلور، وأخرى في السلامة والصحة المهنية (كيفية التعامل في الأماكن المغلقة).

وشهد الحفل، تكريم المتفوقين من الشركة والإدارات والقطاعات المختلفة في الشركة، نظرًا للتعاون المثمر والبناء في إنجاح الدورات التدريبية، إذ جرى اختبار 54 مُتدربًا من العاملين بالمحطات لقياس الأثر التدريبي على المتدربين ومدى الاستجابة للتدريبات المنفذة.​