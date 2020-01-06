مغلق لأداء الصلوات.. دير سانت كاترين يستعد لعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

يستعد دير سانت كاترين، لاحتفالات عيد الميلاد، حيث أصدرت رئاسة أسقفية سيناء، بيانًا بإغلاق الدير، يومي الثلاثاء والأربعاء، لأداء الصلوات والطقوس الدينية الخاصة باحتفالات العيد.

وقال محمد الجبالي أحد العاملين في الدير، إن الاحتفالات ستنطلق بداية من مساء اليوم الاثنين، في السادسة مساء، وتستمر حتى الثانية من صباح الثلاثاء، وعقب الانتهاء من الصلوات يستقبل الأنبا ديمتري داميا نوس، رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس، ورئيس دير سانت كاترين، يرافقه رهبان الدير، مشايخ وعواقل القبائل البدوية بمدينة سانت كاترين، لتقي التبركيات والتهاني بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف الجبالي، أن رهبان الدير يواصلون مساء الثلاثاء أداء الطقوس والصلوات، حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مؤكدًا أن الدير يستقبل السائحين من الروم الأرثوذكس، الذين يحرصون على أداء الطقوس والصلوات، بصحبة رهبان الدير في عيد الميلاد المجيد.​