كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس الأمريكي: لن نغادر العراق إلا بعد دفع ثمن القاعدة الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية لتورط طهران في قتل أمريكيين.

كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات ضد بغداد، مشددا أن بلاده لن ترحل عن العراق حتى يدفع ثمن القاعدة الجوية الأمريكية هناك.

يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين أمريكا وإيران والعراق عقب اغتيال الطائرات الأمريكية قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق .