توافق ألماني فرنسي بريطاني على احتواء التوتر بالشرق الأوسط

الإثنين 6 يناير 2020

توافق قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأحد، على العمل معاً من أجل احتواء التوتر في الشرق الأوسط، إثر مقتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، وفق ما أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية.



دعت مجموعة دول "إي3" المؤلفة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إيران إلى الامتناع عن أي تحرك ينطوي على عنف وحثتها على العودة لاحترام التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

وشددت الدول الثلاث على أهمية وقف تصعيد التوتر في العراق وإيران، مؤكدة التزامها بمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال المتحدث بعدما تشاورت أنجيلا ميركل هاتفيا مع إيمانويل ماكرون وبوريس جونسون: "إن المستشارة والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني توافقوا على العمل معاً لخفض التوترات في المنطقة".

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وأضاف أن القادة الثلاثة "متوافقون على أن نزع فتيل التصعيد هو أمر ملح"، متابعاً أنّ "إيران مطالبة بإلحاح بإظهار ضبط النفس في الظروف الراهنة".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.