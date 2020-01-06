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إصابة طلاب في اشتباكات بجامعة هندية

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قال مسؤولون وتقارير إخبارية إن عديد من الطلاب وبعض المعلمين أصيبوا بجروح بعد اندلاع أعمال عنف بين فصائل طلابية متنافسة في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي أمس الأحد.

وذكر شهود عيان لقنوات إخبارية، أن اشتباكات بدأت عقب اجتماع عام نظمته رابطة المعلمين بالجامعة يتعلق برفع رسوم بيوت الشباب بالنسبة لطلاب الجامعة، التي تم إعلانها قبل نحو أسبوعين.

وأعلن اتحاد طلاب الجامعة، الذي تقوده جماعات يسارية، أن رئيسة الجامعة آيشي غوش والكثير من الطلاب أصيبوا جراء رشقهم بحجارة وهجمات أخرى من جانب جماعة طلابية يمينية.

وقال حاكم دلهي أنيل بيجال إنه أمر شرطة نيودلهي بالحفاظ على القانون والنظام واتخاذ إجراءات ضد مرتكبي العنف: "يتم مراقبة الوضع عن كثب".

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