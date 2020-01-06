شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة والان نبدء بالتفاصيل
وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".
وقال ترامب إنه إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".
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