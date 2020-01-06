شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

تحولت مظاهرة بالقرب من حدود هونج كونج مع البر الرئيسي الصيني إلى أعمال عنف، أمس الأحد، بعد أن تردد أن المئات تجمهروا للاحتجاج ضد التجار في المنطقة.

ووقعت أعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون قنابل مولوتوف على الشرطة، وتعامل ضباط يرتدون ملابس مدنية بالقوة مع بعض المتظاهرين ، وفقا لإذاعة "آر تي إتش كيه".

وقال منظمو الاحتجاج إن 10 آلاف شخص شاركوا فيه، بينما قالت الشرطة إن عدد الحشود بلغ 2500 في ذروتها، حسبما ذكرت "آر تي إتش كيه".

ولوح المشاركون في الاحتجاج بالأعلام الاستعمارية والأمريكية ورددوا هتافات معادية للحكومة.