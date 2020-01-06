شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل
ووقعت أعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون قنابل مولوتوف على الشرطة، وتعامل ضباط يرتدون ملابس مدنية بالقوة مع بعض المتظاهرين ، وفقا لإذاعة "آر تي إتش كيه".
وقال منظمو الاحتجاج إن 10 آلاف شخص شاركوا فيه، بينما قالت الشرطة إن عدد الحشود بلغ 2500 في ذروتها، حسبما ذكرت "آر تي إتش كيه".
ولوح المشاركون في الاحتجاج بالأعلام الاستعمارية والأمريكية ورددوا هتافات معادية للحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.