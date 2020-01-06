شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوعد الملالي: إيران في مرمى نيراننا والان نبدء بالتفاصيل

توعد الرئيس الأمريكي أمس، ملالي إيران، باستهداف مواقعهم الحيوية في حال أي هجوم على مواطني بلاده أو مصالحها في المنطقة.

وقال دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا ستضربها إذا هاجمت طهران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية ردا على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة.

وقال ترامب على «تويتر»: إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة، ردا على تصفية سليماني، وتابع: حددنا 52 موقعا إيرانيا، وبعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لطهران وللثقافة الإيرانية، وتلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة.

وأضاف ترامب: الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى! مشيرا إلى أن الأهداف الـ 52 تمثل ما يوازيها من أمريكيين احتجزوا رهائن في إيران بالسفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

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من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الأحد، على حق واشنطن في ممارسة الدفاع عن النفس، موضحا أن سليماني كان يمثل تهديدا إقليميا، وقال: نحن نقدر الموقف الذي وجدت أمريكا نفسها فيه، ولكننا نريد خفض التصعيد الآن.

وفي السياق، تعتزم لندن إرسال سفينتين حربيتين لحماية سفنها في مضيق هرمز، وسط حالة التوتر مع إيران.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: إن بلاده ستنشر الفرقاطة «إتش.إم.إس مونتروس» والمدمرة «إتش.إم.إس ديفندر» في المضيق، مضيفا إن القوات الأمريكية «تعرضت مرارا لهجمات من قبل ميليشيات تدعمها إيران في العراق في الأشهر الأخيرة».

وتابع والاس: بموجب القانون الدولي، يحق للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها ضد هؤلاء، الذين يفرضون تهديدا وشيكا لمواطنيهم.