شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات أردوغان تفقد تركيا 70 % من الاحتياطي الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

تساءلت صحيفة «أحوال» التركية عن الكيفية، التي اختفى بها 75 مليار دولار من البنك المركزي التركي.

وقال جان تيومان، في مقال منشور بالنسخة الإنجليزية للموقع: حدث التدهور الاقتصادي في تركيا، الذي بلغ ذروته بالأزمة الاقتصادية الحادة، التي عصفت بالبلاد في 2018، بالتوازي مع انعدام الاستقرار السياسي، الذي واجهته البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.

» انخفاض الاحتياطات

وأضاف الكاتب: في مايو 2013، قبيل بدء الاحتجاجات في حديقة «غيزي» في العاصمة التجارية أسطنبول، بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية، التي يحتفظ بها البنك المركزي التركي 135 مليار دولار، وشكلت الأموال المودعة من قبل الجمهور التركي % 20 فقط من هذا الإجمالي، مما يعني أن حصة الاحتياطيات، التي تم اقتراضها فعليا من المواطنين كانت منخفضة للغاية.

وأشار تيومان إلى أن البنك المركزي أعلن مؤخرا أن إجمالي احتياطياته من العملات الأجنبية سيرتفع بمقدار 2.9 مليار دولار من خلال زيادة متطلبات الاحتياطي على الودائع، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 108 مليارات دولار.

وتابع: لكن نصف هذه الاحتياطيات الإجمالية يأتي الآن من حسابات إيداع العملات الأجنبية للمواطنين.

وأردف بقوله: إذا أضفنا 22 مليار دولار من مقايضات العملات المتداولة، التي يحتفظ بها البنك المركزي إلى ودائع العملات الأجنبية، وهي المقايضات التي لم تكن موجودة في 2013، فإننا سنجد أن حوالي 75 مليار دولار، أو 70 % من إجمالي الاحتياطيات، تأتي الآن من موارد غير حكومية.

» ارتفاع الاقتراض

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وتابع الكاتب جان تيومان، في مقاله المنشور بالنسخة الإنجليزية لموقع صحيفة «أحوال» قائلا: بالتالي، فإن احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا لم تنخفض فحسب، بل ارتفع حجم الاقتراض المستخدم لتمويل تلك الاحتياطيات بشكل كبير، وأضاف: تدل خسارة 75 مليار دولار من العملة الصعبة في غضون 6 سنوات على أن البلاد قد أخذت الأموال من جيوب مواطنيها من أجل دعم مواردها المالية.

وعدد الكاتب التطورات التي تسببت في تراجع الاحتياطيات، مشيرا إلى أنها تشمل الهجرة من تركيا وسحب الأجانب لاستثماراتهم من البلاد وإغلاق عدد من الشركات المهمة.

ولفت إلى أن كل هذه الأحداث ناتجة عن الاضطرابات السياسية، التي مرت بها تركيا في السنوات الأخيرة، والتي تسببت في مشاكل أخرى مثل التضخم والبطالة.

» تغيير التركيبة

ومضى يقول: حدث أيضا انخفاض احتياطيات البنك المركزي التركي والتغيير في تركيبتها، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أنه سيخفض كمية الدولارات المتداولة في السوق.

وأشار إلى أنه رغم ذلك، لم تتدهور الميزانية لدى البنوك المركزية الكبرى الأخرى كما في تركيا، لافتا إلى وجود زيادة في حجم العملات الأجنبية، التي تحتفظ بها بنوك مركزية عدة حول العالم.

وشدد على أن هذا يوضح أن التطورات الدولية ليست سببا لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي، وذلك لأن مصدر المشاكل ليس خارجيا ولكنه محلي.

وختم مقاله قائلا: تسببت التوترات السياسية وتدهور سيادة القانون وانهيار الديمقراطية في أن تتكبد تركيا ثمنا باهظا.