شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 في هجوم على قاعدة عسكرية بكينيا والان نبدء بالتفاصيل

قتل ثلاثة أشخاص، أمس، إثر هجوم لعناصر من حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأفادت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا في بيان بأن جنديًا أمريكيًا ومتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية في قاعدة في خليج ماندا بكينيا قتلوا في الهجوم، مضيفةً أن موظفين آخرين في البنتاغون أصيبا في الحادث ووضعهما مستقر.