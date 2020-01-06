بالحلوى والرقص.. المعارضة الإيرانية في واشنطن تحتفل بمقتل قاسم سليماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت المعارضة الإيرانية في واشنطن وتبادلوا الحلوى في أجواء راقصة أمام البيت الأبيض ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني وإعلان دعمها للرد الأمريكي على اعتداءات مليشيات إيران. المتظاهرون نددوا بسليماني ووصفوه بعراب نظام الملالي كونه مسؤولا عن مذابح الآلاف من الإيرانيين والسوريين والعراقيين.

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