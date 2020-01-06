شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: طعن كويتى فى الدوحة نتيجة احتضان تميم لعناصر إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن حالة من الفزع والإرهاب أثيرت بين المواطنين القطريين بعد انتشار أنباء طعن كويتي في قطر، وهو ما وقع نتيجة الإرهابيين والتنظيمات المسلحة التي تحتضنها الحكومة في الدوحة، حيث أُصيب كويتي بجروح جراء تعرضه للطعن بالكتف من قِبل عصابة مسلحة في العاصمة القطرية الدوحة، نقل على إثرها إلى مستشفى الصباح، ليكشف حالة الانفلات الأمنى داخل الشوارع القطرية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن المجني عليه تعرض لطعنة نافذة في الكتف، بعدما سددها إليه شخص تمكن مع آخرين من سرقة سيارته والهرب بها، وتركوه غارقاً في دمائه.

وتابع موقع قطريليكس: تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغاً من قِبل مواطن يستنجد برجال الأمن بعد تعرُّضه للطعن والسرقة وتركه في الشارع، وعلى الفور توجه رجال الأمن إلى المكان، وعند وصولهم تبين أن الضحية تعرض لطعنة نافذة في الكتف، وعلى الفور تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الصباح.

وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن الضحية ذكر في التحقيق أنه كان يسير بمركبته في الدوحة، وفجأة استوقفه 3 أشخاص عنوة وهجموا عليه، ثم قاموا بإنزاله من مركبته، وعندما حاول التصدي لهم ومنعهم من سرقة المركبة، سدد أحدهم طعنة نحو كتفه، فشلّ حركته وسرقوا المركبة وتواروا عن الأنظار إلى جهة غير معلومة.

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