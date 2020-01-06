شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب تركى عن رفض حزبها إرسال جنود أتراك لليبيا: قلنا "لا" للمجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، أن رئيسة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشنار، كشفت أسباب تصويت نواب الحزب برفض مذكرة الرئاسة التركية بشأن إرسال جنود ووحدات من الجيش التركي لغزو ليبيا، قائلة إن المذكرة كانت غامضة وتمنح الرئيس سلطات غير واضحة، لذلك قرر الحزب التصويت ضد المجهول، وموضحة خلال كلمتها في إحدى جلسات حزب الخير بالعاصمة التركية أنقرة، إن نواب الحزب قد صوتوا بـلا لغزو ليبيا، والدرس هنا، في تجربة ليبيا، أنها سببًا لأن نقول لا للمجهول.

وأضافت رئيسة حزب الخير التركي المعارض: لقد عملت كرئيسة للبرلمان التركي لمدة 8 سنوات، ولأول مرة نواجه مذكرة منحت رئيس الجمهورية جميع السلطات الغامضة، لايوجد محيط لها، وغير واضحة.

وفى وقت سابق بثت منصات تركية معارضة، فيديو للنائب التركى المعارض، عمرو فاروق أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى يتهم فيه نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بقتل الأطفال فى بطون أمهاتهم، قائلا خلال الفيديو: في آخر 3 سنوات ونصف 3 حوامل دخلن السجون، تم اعتقالهن وهن في حالة خطيرة، وتعرضن للإجهاض، فسربيل أوزمرمر الموجودة فى الصورة التى ترونها، سيدة حامل فى أربعة أشهر، وحملها في خطر، وأقيلت من عملها بموجب مرسوم قانوني، وتم إلقاء القبض عليها واعتقالها.

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وتابع النائب التركى المعارض: يوجد طفل أيضًا، إنها حامل، وممنوع إلقاء القبض على النساء الحوامل من الناحية القانونية ، إننى أقولها بوضوح وصراحة من خلال تلك الأمثلة، وأقولها من جديد، فيجب أن تؤلمكم ضمائركم، وعلى الأقل 3 سيدات حوامل هذا ما أثبتناه، وربما كانت الحالات أكثر من ذلك، 34 حالة، لا نعرف، قمنا بإثبات 3 حالات منهن تم إلقاء القبض عليهن بينما كن يعانين من نزيف.