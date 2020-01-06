غدًا.. وزير الأوقاف يشارك في اجتماعات المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب اختياره عضوًا بالمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الرابطة، وتدشين حفل جائزة المجمع الفقهي، غدًا الثلاثاء في مكة المكرمة.

وتناقش الاجتماعات عددًا من القضايا الإسلامية الراهنة وتعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي، ويلتقي الوزير مع عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المشاركين في الاجتماعات لعرض تجربة مصر لتجديد الخطاب الديني وتنمية الوعي بقضايا المجتمع.

ويأتي اختيار وزير الأوقاف عضوًا بمجلس الرابطة؛ تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، ودوره في نشر التسامح الديني وترسيخ أسس الحوار بين الأديان.