محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: اندلع حريق هائل التهم محتويات منزل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، دون إصابات. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بمنطقة الجزيرة بدائرة مركز العياط. Advertisements دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة. المعاينة الأولية رجحت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية، في الوقت الذي أسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل بالكامل فتحول إلى رماد. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنزل تحول إلى رماد.. مأساة أسرة بلا مأوى بسبب حريق بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.