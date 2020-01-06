سائق توك توك يسقط في فخ عصابة الأشقياء الأربعة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حيلة متكررة لجأ إليها 4 أشخاص لسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
استوقف أحد الأشخاص سائق توك توك يدعى "عاشور" 18 سنة، وطلب منه توصيله إلى قرية الطرفاية، وفوجئ لدى وصوله بـ3 أخرين هددوه بأسلحة بيضاء، واستولوا منه على الدراجة، ولاذوا بالهرب.
توجه السائق إلى قسم شرطة البدرشين للإبلاغ عن الواقعة، وأدلى بأوصاف المتهمين. وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع الجنوب فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.
تحرر المحضر اللازم، باشرت النيابة العامة التحقيقات.
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