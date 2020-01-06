وزير الإسكان: ننفذ مشروعات بـ85 مليار جنيه.. و"بعض المواطنين همهم على جيبهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن موازنة المشروعات القومية الحالية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية تقدر بـ85 مليار جنيه، مضيفًا أنها كانت كانت 8 مليار جنيه فقط منذ خمس سنوات.

وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته بمؤتمر حزب مستقبل وطن، أن نسبة التغطية الصرف الصحي في الريف 11% قبل عام 2014، الآن وصلت النسبة إلى 38.5%، في نهاية 2019، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي في 30 يونيو 2020 إلى 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، 3 أضعاف ما تحقق خلال التاريخ كله، لكن بعض المواطنين همهم الانعكاس المباشر على "جيبه".

وأضاف أن هناك أهداف استراتيجية وأهداف محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، ضاربًا مثالًا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتنمية شرقًا، والحفاظ على الأمن القومي لمصر.​