أول تعليق ياباني على هروب كارلوس غصن

وقالت الوزيرة ماساكو موري إن «النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية».
واعتبرت الوزيرة اليابانية أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو أمر «غير مبرر». وعقب فرار غصن، شددت اليابان إجراءات الهجرة لديها، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل اليابانية.
وتسلم لبنان مذكرة توقيف دولية من الإنتربول، الخميس، بحق رجل الأعمال كارلوس غصن، حسبما أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، وذلك بعد هروب غصن من اليابان ووصوله إلى لبنان.
وحسب مصدر قضائي لبناني، فإن «النشرة الحمراء» التي يصدرها الإنتربول وصلت إلى الأمن اللبناني الذي من المفترض أن يحيلها للقضاء. ونفذت السلطات اليابانية الخميس مداهمة في منزل كارلوس غصن في طوكيو، فيما أوقفت تركيا عدة أشخاص بعيد فتح تحقيق في طريقة فرار المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان إلى لبنان عبر إسطنبول.
ويتواجد غصن منذ الاثنين في بيروت، حيث أصدر بيانا. ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا في الأيام المقبلة من العاصمة اللبنانية، وفقا لما أكده الفريق الإعلامي لقطب السيارات السابق.
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