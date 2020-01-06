مقتل 5 مدنيين في غارات جوية للنظام على إدلب

وذكر المرصد «قتل 5 مدنيين في ضربات شنّها طيران النظام السوري على بلدة أريحا»، مشيرا إلى وقوع «عدد كبير من الجرحى».
ويعدّ النظام السوري الذي يسيطر على أكثر من 70 % من الأراضي السورية، أن معركة إدلب ستحسم الوضع في سورية.
وتضم محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو 3 ملايين نسمة، نصفهم من النازحين من مناطق أخرى.
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