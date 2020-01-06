الحوثي يخرق الهدنة الإنسانية والعسكرية بالحديدة

صنعاء (الاتحاد)

جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، أمس، خروقاتها اليومية لاتفاق الهدنة الإنسانية الهشة في الحديدة (غرب) حيث أحبطت القوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، هجوماً ومحاولات تسلل للميليشيات باتجاه مواقعها في المناطق المحررة بالمحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد» أن ميليشيات الحوثي شنت عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية استهدفت مواقع القوات المشتركة في شمال وجنوب مديرية حيس جنوب المحافظة، موضحة أن هجمات الحوثيين طالت بشكل عشوائي تجمعات وأحياء سكنية في المديرية ما أدى لحالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي.

كما استهدفت ميليشيا الحوثي مواقع للقوات المشتركة في مناطق متفرقة في مديرية التحيتا الساحلية بينها منطقة الفازة الساحلية، ومنطقة الجبلية جنوب شرق المديرية. وأفشلت القوات المشتركة هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها شرق مديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً إلى الجنوب عن مدينة وميناء الحديدة.

وبحسب مصدر مسؤول في القوات المشتركة، فإن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً مباغتاً على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي إلا أن القوات تمكنت من التصدي للهجوم بعد ساعات من الاشتباكات العنيفة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وقصفت ميليشيا الحوثي بالرشاشات المتوسطة، الليلة قبل الماضية، مواقع القوات المشتركة الواقعة في إطار نقطة المراقبة المشتركة وتشرف عليها الأمم المتحدة في شارع الخمسين شمال شرق مدينة الحديدة.

من جانب آخر، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية فرض سيطرتها على المرافق الخدمية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لها ضمن مسلسل النهب الممنهج الذي تمارسه منذ انقلابها على السلطة قبل 5 أعوام. وشرعت عناصر مسلحة تطلق على نفسها «الحارس القضائي» بعملية الحجز على أموال وممتلكات مستشفى سيبلاس للأمومة والطفولة الخاص في وسط صنعاء عقب توجيه تهم باطلة وكيدية لإدارة المستشفى ومالكه.

وأفاد مصدر في وزارة الصحة أن المحكمة المختصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أصدرت حكماً قضائياً بالحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات مستشفى سيبلاس وتعيين حارس قضائي عليه، موضحاً أن المستشفى محجوز بنسبة 100 في المائة مع أجبار القائمين عليه بتوريد جميع أرباحه لصالح الحارس القضائي الحوثي.

وجاءت هذه التحركات عقب تحركات حوثية استهدفت 6 من كبريات المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء ضمن الإجراءات التعسفية التي تمارسها الميليشيات الانقلابية ضد المستشفيات الأهلية، حيث فرضت عليها استقبال ورعاية العشرات من جرحاها المقاتلين مجاناً، وإتاوات شهرية تقدر بملايين الريالات، وتعيين حراس قضائيين عليها.

واستحدثت ميليشيات الحوثي منصب «الحارس القضائي» بقيادة عناصر حوثية للقيام بمهمة الاستيلاء على ممتلكات ومنازل اليمنيين الذين غادروا العاصمة صنعاء جراء البطش الذي مارسته ضدهم منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014م.

إلى ذلك ، أعلنت ميليشيا الحوثي أمس التزامها بصرف «نصف راتب» لموظفي الدولة «كل شهرين بشكل منتظم»، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات على استمرارها بمصادرة رواتب الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني والعسكري.

.. ويختطف قيادات قبلية في مناطق سيطرته

اعتقلت ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من القيادات القبلية البارزة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها عقب فشل حملات تجنيد نفذتها لاستقطاب مزيد من المقاتلين للزج بهم في المعارك العبثية التي تديرها الميليشيات باليمن.

وأفاد مصدر في شؤون القبائل اليمنية بصنعاء أن الحوثيين صعدوا من عمليات الاختطافات والاستهدافات بحق شيوخ ووجهاء قبليين في صنعاء وعمران وحجة وإب والمحويت، مشيراً إلى أن مسلحين تابعين لما يسمى بالأمن الوقائي أقدموا خلال الأيام الماضية على اعتقال العشرات من القيادات القبلية واقتادوهم إلى سجون سرية.

وأشار إلى أن الخلافات بين القبائل والميليشيات الحوثية تفاقمت بشكل كبير في ظل الانتهاكات المتصاعدة التي تمارسها الميليشيات ضد شيوخ القبائل وأبنائها ووصلت إلى حد التصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية، موضحاً أن الخلافات وصلت إلى رفض القبائل الاستمرار في حشد المقاتلين من أبنائها وهو ما دفع الميليشيات الحوثية لاعتقال شيوخ القبائل وتوجيه تهم التمرد لهم.