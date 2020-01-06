كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا وفرنسا يدعوان إيران للتراجع عن إجراءات خرق الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إيران إلى التراجع عن الإجراءات التي تخرق الاتفاق النووي.

يأتي ذلك على خلفية التصعيد بين أمريكا وإيران عقب اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.

يذكر أن آلاف في مدينة الأهواز الإيرانية، تدفقوا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لاستلام رفات القائد العسكري قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة دون طيار في بغداد الأسبوع الماضي.