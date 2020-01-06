كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عناصر استخباراتية تركية تصل طرابلس تمهيدا لدخول قوات أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل أن عناصر من الاستخبارات التركية وصلت إلى طرابلس تمهيدا لدخول القوات التركية.

كما أكدت مصادر لفضائية العربية، أن مقاتلين من جنسيات مختلفة وصلوا إلى ليبيا قادمين من سوريا، كما سلمت تركيا حكومة الوفاق أجهزة رؤية ليلية وأجهزة كشف الألغام والمفرقعات.

وأوضحت المصادر أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج أبرمت اتفاقية سرية من تركيا للتكفل ماديا بضحايا تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بشكل تدريجي.