بعد رفض العصبة تأجيلها.. الرجاء يجتمع بمنخرطيه لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مباراة الجديدة

يتجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى اتخاذ قراره النهائي بخصوص خوض اللقاء المؤجل عن الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية، أمام مضيفه الدفاع الحسني الجديدي، من عدمه، غدا الاثنين.

ودعا المكتب المديري للفريق الأخضر في بلاغ مقتضب مساء اليوم الأحد، منخرطيه إلى اجتماع عاجل غدا الاثنين، بداية من الساعة السابعة مساء بمقر النادي، تتمحور نقاطه حول التشاور، واتخاذ القرار النهائي بخصوص برمجة مباراة النسور الخضر، و”فارس دكالة”.

وتأتي دعوة الرجاء منخرطيه للاجتماع، بعدما أكد عادل التويجر عضو لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، أن المباراة المذكورة، والمقرر خوضها بعد غد الثلاثاء، ستُجرى في موعدها.

وقال التويجر في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن موعد المواجهة لا رجعة فيه، بالرغم من رفض الفريق الأخضر خوضها، لالتزامه بخوض مواجهتين في الجزائر.

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وعن استناد الرجاء إلى المادة 21 من قانون المسابقات، التي تلزم العصبة باحترام أجل 3 أيام كاملة، بدءا من تاريخ اللقاء الدولي قبل برمجة مواجهة مؤجلة في المنافسات الوطنية، أوضح التويجر أن هذه المادة تتحدث عن البطولات القارية، والدولية، المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وأشار عضو لجنة البرمجة، أنه وبعد توصل الفريق الأخضر بموعد المباراة، يوم 20 دجنبر الماضي، طلب في اليوم الموالي تأجيلها، قبل أن يجتمع ممثلو الرجاء مع العصبة في 24 من الشهر ذاته، حيث تم توقيع محضر يقضي بفتح أبواب الحوار مع الدفاع الجديدي، بشأن تأجيل اللقاء.

وأردف التويجر، أن الفريق الدكالي راسل العصبة الاحترافية يوم 26 دجنبر المنصرم، مؤكدا رفضه تأجيل مباراته مع الرجاء، وهو ما يجعل موعدها ثابتا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الرجاء خاض أمس السبت مباراته ضد مضيفه مولودية الجزائر برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن يُجري المواجهة الثانية الجمعة القادم، ضد شبيبة القبائل لحساب رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.