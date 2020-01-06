عائشة مجيب _صحافية متدربة
أعلن فريق الرجاء الرياضي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن اللاعب فابريس نغا وأيوب ناناح قريبان من الانضمام لتداريب الجماعية.
وأكد الفريق الأخضر أن الكاميروني نغا يواصل خضوعه لبرنامج إعادة التأهيل من الناحية البدنية، وبناء على تشاور بين الطاقم التقني والطبي سينضم الكاميروني نغا لزملائه اللاعبين عندما يتعافى كليا.
في حين من المرتقب التحاق ناناح بالتداريب الجماعية يوم غد الاثنين، بعد إلتئام الجرح بشكل كامل حسب ما أوضحته الفحوصات الإشعاعية التي خضع لها.
يشار إلى أن الثنائي أيوب ناناح و فابريس نغا لم يشاركا في المباراة الأخيرة الذي خاضها فريق الرجاء يوم أمس، أمام مولودية الجزائر التي انتهت بفوز الفريق الأخضر بهدفين مقابل هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء يحدد موعد عودة ناناح ونغاه إلى الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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