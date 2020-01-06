يوسفية برشيد يُغرق سفينة الحسنية في أسفل الترتيب

تغلب فريق يوسفية برشيد مساء اليوم الأحد، على ضيفه حسنية أگادير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء مؤجل عن الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية.

ولم يُمهل صاحب الأرض “غزالة سوس” أكثر من 6 دقائق، ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب زكرياء فاتي، قبل أن يُعدل سفيان بوفتيني الكفة للزوار من ركلة جزاء عند الدقيقة 35، منهيا الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببرشيد، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

ونجح الفريق الحريزي خلال الجولة الثانية، وتحديدا مع حلول الدقيقة 56 من إحراز هدف التقدم في المباراة من جديد عن طريق يونس الحواصلي، قبل أن يختتم زميله أسامة حفاري الثلاثية في الوقت البديل، لتعلن صافرة الحكم عبد العزيز لمسلك عن نهاية المواجهة بفوز اليوسفية بثلاثة أهداف لواحد.

ومكن هذا الفوز، وهو الثالث ليوسفية برشيد في بطولة هذا الموسم، مقابل تعادلين، و6 هزائم، مكنه من الارتقاء إلى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

من جهته شكلت هزيمة اليوم، السقوط الخامس للحسنية، الذي انتصر في مناسبتين، وتعادل في 3، ليتراجع الفريق السوسي المنقوص من مباراة إلى المركز قبل الأخير بـ9 نقاط، مناصفة مع اتحاد طنجة.