العراق: سقوط 5 صواريخ في محيط السفارة الأميركية وإصابة مدنيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقطت 5 صواريخ داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها على مقربة من السفارة الأميركية وسط العاصمة بغداد، ما أدى لإصابة 3 مدنيين، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن نقيب في شرطة بغداد، لم تٌسمّه القول، إن مجهولين أطلقوا 5 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها على مقربة من السفارة الأميركية، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على منزل في الجهة المقابلة من السفارة الأميركية ما تسبب بإصابة 3 أفراد من أسرة عراقية.

وأشار المصدر إلى أن السفارة الأميركية أطلقت صفارات الإنذار.

وهذه الليلة الثانية على التوالي التي يتم فيها استهداف السفارة الأميركية، حيث سقطت قذيفتان صاروخيتان في محيط السفارة ليلة السبت ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين كذلك.

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وتأتي هذه الهجمات عقب مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد، الجمعة.

وكانت إيران وفصائل مسلحة موالية لها من العراق ودول أخرى قد توعدت بالانتقام واستهداف أهداف أميركية في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، دعت كتائب "حزب الله" العراقي قوات أمن البلاد بالابتعاد مسافة ألف متر عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من مساء الأحد.