شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو لخفض التوتر بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آخر التطورات في الشرق الأوسط، واتفقوا على ضرورة نزع فتيل التصعيد.

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