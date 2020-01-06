شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تستعد لإجلاء مواطنينها في إيران والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أصدر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي توجيها للجيش، أمس الأحد، بالاستعداد لإجلاء آلاف الفلبينيين في إيران والعراق، إذا تصاعدت وتيرة الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

وجاءت توجيهات دوتيرتي أثناء اجتماع طارئ مع مسؤولي الجيش والشرطة، حسبما أعلن أرسينيو أندولونج، المتحدث باسم إدارة الدفاع الوطني.

وقال أندولونج في بيان: "جدول الأعمال الوحيد هو كيفية ضمان سلامة مواطنينا في الشرق الأوسط ولاسيما في العراق وإيران، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

وأضاف: " كلف الرئيس القوات المسلحة بإعداد أصولها الجوية والبحرية لإجلاء مواطنينا إلى الوطن إذا ومتى كانت الأعمال القتالية المفتوحة في الشرق الأوسط تهدد حياتهم". وأوضح أن هناك حاليا 1600 فلبيني في إيران وستة آلاف آخرين في العراق.