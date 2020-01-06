شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل «سليماني».. ماذا قال «ماكرون» لـ«ترامب»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن "تضامنه الكامل مع حلفائنا" في موجهة الهجمات الأخيرة على منشآت أمريكية في العراق.

وفي مكالمة هاتفية مع ترامب بعد أيام من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سيلماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة بطائرة مسيرة أمريكية، عبر ماكرون أيضا عن مخاوفه حيال "الأنشطة المزعزعة للاستقرار" للفيلق ، حسبما جاء في بيان لقصر الإليزيه .

وقال ماكرون لترامب إن إيران يجب أن توقف الآن تلك الأنشطة وأن "تحجم عن أي تصعيد عسكري يمكن أن يفاقم من عدم الاستقرار في المنطقة"، مضيفا أن فرنسا تعتزم العمل مع شركاء دوليين وإقليميين لتهدئة التوترات.