شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتعهد برد سريع على أي هجوم إيراني والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب على تويتر: "هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونجرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة.. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".
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