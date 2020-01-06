شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 6 صواريخ «كاتيوشا» على بغداد والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش العراقي في بيان اليوم الأحد إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

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