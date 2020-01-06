الناتو يجتمع الإثنين لبحث التوترات في الشرق الأوسط

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج إلى عقد اجتماع طارئ للحلف، الإثنين، لبحث مسألة التوترات المتنامية في الشرق الأوسط.



ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السفراء لدى الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا، الإثنين، في بروكسل لبحث الوضع في الشرق الأوسط، بعد مقتل‭ ‬ قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية ببغداد، الجمعة.

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وأوضحت الوكالة أن ينس ستولتنبرج دعا إلى عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.



ويعقد السفراء لدى الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل، الإثنين، تقرر في أعقاب قرار الحلف، السبت الماضي، تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد مقتل سليماني.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.