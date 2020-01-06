ترامب يتوعد إيران برد "سريع وكامل" إذا هاجمت أي هدف أمريكي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن بلاده سترد بشكل سريع وكامل إذا هاجمت إيران أي شخص أو هدف للولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن هذه النشرات الإعلامية بمثابة إخطار إلى الكونجرس الأمريكي بأنه إذا قامت إيران بضرب أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة ستضرب بسرعة وبشكل كامل، وربما بطريقة غير متناسبة".

وهذا هو التهديد الثالث الذي يوجهه ترامب خلال الساعات الماضية لإيران من الإقدام على الهجوم على أي مكان أو شخص أمريكي.

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من الأحد، قائلا "هاجمونا، وجاءهم ردنا، وإذا هاجموا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

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وأضاف في تغريدة أخرى "أنفقت الولايات المتحدة تريليوني دولار على المعدات العسكرية، نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي أمريكي فسنرسل إليها بعض تلك المعدات الجميلة الجديدة وبدون تردد".

وفي تغريدات سابقة، أكد ترامب أن واشنطن سترد بقوة وسرعة حال استهداف إيران أي أمريكيين أو أصول لواشنطن.

وقال عبر "تويتر": "وضعنا قائمة تشمل 52 هدفاً إيرانياً بعضها ذو مكانة عالية وتمثل أهمية كبرى لإيران، سيتم ضربها بقوة وسرعة إذا ضربت إيران أي أمريكيين أو ممتلكات أمريكية".

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.