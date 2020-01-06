شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تؤكد استمرار قتال تنظيم داعش مع احترام سيادة العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 Advertisements شددت فرنسا على ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي ضد داعش في الأراضي العراقية، لمحاربة التنظيم ومنع استرجاع نفوذه. وقال وزير خارجية فرنسا إنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي وشدد على أهمية استمرار قتال تنظيم داعش مع احترام سيادة العراق. يأتي ذلك عقب دعوة البرلمان العراقي الأحد إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة أمريكية.

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