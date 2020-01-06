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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كرواتيا.. فوز ميلانوفيتش بـ 52.7 بالمائة بعد فرز 98 بالمائة منها. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
أعلنت لجنة الانتخابات في كرواتيا، فوز رئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش، مرشح ”الحزب الاشتراكي الديمقراطي“، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن النتائج غير النهائية تشير إلى فوز ميلانوفيتش بـ 52.7 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز 98 بالمائة منها.
وأضاف البيان، أن رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة حزب ”الاتحاد الديمقراطي الكرواتي“ (الحاكم)، حصلت على 47.3 بالمائة من الأصوات.
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