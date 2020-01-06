مسؤول أمريكي: طهران أكثر استعدادا للهجوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال مسؤول أمريكي، مساء الأحد، إن الصواريخ الإيرانية ”في حالة تأهب“.

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ونقلت رويترز عن المسؤول أن ”قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد“.

وأضاف أنه ”من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعدادا للهجوم“