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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زعيم عصائب أهل الحق:القوات الأمريكية ستعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
قال قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق في العراق، اليوم الأحد، إن القوات الأمريكية ستعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر البلاد.
وكان الخزعلي يتحدث بعد أن أيد البرلمان توصية رئيس الوزراء بإنهاء وجود القوات الأجنبية، ردًا على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني وقيادي بالحشد الشعبي العراقي في بغداد.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عصائب أهل الحق يوم الجمعة وقالت إنها من وكلاء إيران.
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