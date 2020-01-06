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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب الولايات المتحدة سترد سريعا إذا هاجمت إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سترد سريعا و“ربما بطريقة غير متناسبة“ إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.
وقال ترامب على تويتر ”هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونجرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك“.
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