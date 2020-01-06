شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء العراقي: المسؤولون يعملون على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بأن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية. Advertisements وقال مكتب عبد المهدي في بيان ”المسؤولون يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية“. وأضاف البيان أن لو دريان نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل وجود القوات الأجنبية ”في ظل احترام سيادة العراق“.

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