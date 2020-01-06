شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي أمريكي بهجوم لحركة ”الشباب“الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 قال الجيش الأمريكي في بيان إن جنديا أمريكيا واثنين من المتعاقدين قتلوا الأحد خلال هجوم لحركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأوضح البيان أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم. فيما قالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان إن ”الأمريكيين المصابين في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما“.‎

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