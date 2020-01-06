 اجتماعًا عاجلًا غدا في بروكسل بعد مقتل قاسم سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن السفراء لدى الحلف سيعقدون اجتماعًا عاجلًا، يوم الاثنين، في بروكسل لبحث الوضع في الشرق الأوسط بعد مقتلقائد عسكري إيراني في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

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ودعا ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف لعقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.

ويعقد السفراء لدى الحلف اجتماعات دورية لكن الاجتماع العاجل، يوم الاثنين، تقرر في أعقاب قرار الحلف، يوم السبت، تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.