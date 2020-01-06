مصر تعيد فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 - القاهرة قالت هيئة ميناء الاسكندرية "إن مصر قررت إعادة فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط بعد تحسن الأحوال الجوية".

وكانت الهيئة ذكرت في بيان أنها أغلقت المينائين يوم الجمعة بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح مما حال دون دخول وخروج السفن على نحو طبيعي، لكن أعمال الشحن والتفريغ في المينائين استمرت كالمعتاد.

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