الجيش الليبي ينفي ماقالتة حكومة الوفاق بقتل العشرات في صفوف طلبة الكلية العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

نفي الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، تنفيذ قواته هجوما على كلية عسكرية في العاصمة طرابلس، قالت حكومة الوفاق إنه خلف عشرات القتلى في صفوف طلبة الكلية.

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وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: ”هذا العمل ليس من أخلاقيات الجيش الليبي ولا أهدافه، فهذا العمل إرهابي محض يستهدف تشويه عمل الجيش في طرابلس“.

وأضاف المسماري: ”الكلية جزء من العمل المستقبلي لبناء الجيش الليبي.. ستكون هذه القضية من ضمن اهتمامات القيادة العامة للجيش الليبي وستطارد المسؤولين عنها“.