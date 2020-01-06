تسريب صوتى لخيرت الشاطر يفضح عبدالمنعم أبوالفتوح

عرضت الإعلامية أماني الخياط، تسريبا صوتيا للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، والصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالإرهاب.

بث برنامج "كبسولة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، تسجيلا صوتيا لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، يفضح خلاله عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وذلك خلال ترشح أبو الفتوح فى انتخابات الرئاسة عام 2012، حيث يقول خيرت الشاطر، خلال لقائه بقيادات التنظيم، متحدثا عن أبو الفتوح.

وقال الشاطر عن أبو الفتوح فى التسجيل الذى بثه برنامج "كبسولة" وتقدمه الإعلامية أمانى الخياط: هو حصل شوية أخطاء من عبد المنعم أبو الفتوح فى آخر 10 أيام فى حملته الانتخابية وبرامجه التى ظهر فيها ألحقت به ضرر، وهما قروا هذا سريعا فبدأوا ينزلوا ناس توجه ناس التابعين لحملة حمدين صباحى ، فهو مثلا عندما ظهر مع عمرو موسى لم يقدم نفسه كرئيس دولة، وقف ردح لعمرو موسى وعمرو يردحله، فهذا يغلط فى هذا، والآخر يرد عليه، وهذا يشتم فى هذا والاثنان خسروا". حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وأضاف خيرت الشاطر، خلال التسريب الصوتى: جزء من ناس عمرو ذهبوا إلى شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح مثلا تكلم بشكل غير مناسب على مرض باقى المرشحين الآخرين، يعنى المرشح الذى عمل عملية فى رأسه ، والدكتور مرسى فى مرض أو حاجة معروفة طبيا وهى الورم السحائى وهذا ورم حميد يأتى فى الغشاء المغلف للمخ تخت الجمجمة مباشرة ، وهذا يحدث لناس كثيرين فى مصر بنسب معينة ويتم إزالته بطرق مختلفة من ضمنها المنظار وهذا هو الذى كان لدى محمد مرسى منذ سنوات طويلة .



وسأله أحد الحاضرين: من الذى أثار هذا الأمر ليرد خيرت الشاطر: عبد المنعم أبو الفتوح ، فهو لم يقل اسمه ولكن ظهر بكلمة إن لازم أى مرشح للرئاسة يقدم إقرار بصحته، وطبعا عبد المنعم أبو الفتوح عندما كان معنا فى السجون كان دائما يأتى له أزمات قلبية وكان يذهب إلى المستشفى ويقضى 6 أو 7 شهور من فترة الحبس فى الرعاية المركزة والتقارير كلها موجودة وكانت مكتوبة إعلاميا ، فطبعا مايصحش أنت بالذات تفتح هذا الموضوع .

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وكان هناك تسريبًا آخر يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر، حيث تحدث خيرت الشاطر خلال التسريب الصوتى حول نية الإخوان للدفع بمرشح لها فى انتخابات الرئاسة التى أقيمت فى عام 2012، وقررت الجماعة حينها الدفع بكل من خيرت الشاطر ومحمد مرسى فى تلك الانتخابات. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وقال "الشاطر"، خلال التسريب: "هما طبعا الأول فوجئوا بنزولنا، بافتراض طبيعي نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرفة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة". حسبما ذكر موقع "الوطن".

وأضاف "الشاطر": "إحنا في آخر شهرين كل أسبوع كنا بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافيه برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".

وقال خيرت الشاطر، فى التسريب الصوتى، ببرنامج "الكبسولة" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، متحدثا عن قرار الإخوان بالدفع بمرشحين فى انتخابات الرئاسة قائلا: هما الأول فوجئوا بنزولنا بافتراض طبيعى نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرقة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة، لأنه كل شهرين إحنا كل أسبوع بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".

وكان عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، ومدير مكتب يوسف القرضاوى، شن هجوما على الجماعة الإرهابية، وقياداتها المسئولة، متهما إياهم بأنهم سبب الأزمات في الجماعة.

وأضاف "تليمة" في برنامج الشهادة الذى تم حذفها من موقع الجزيرة القطرية، والتى روى فيها شهادته عن الإخوان وتفاصيل وكواليس ما كان يجرى بداخلها في الفترة ما بعد أحداث 25 يناير، قائلا، إنه لا قيمة للفرد داخل الإخوان الإرهابية، وأنه لم يتم استشارة كوادر الجماعة وصفوفها في النزول في 25 يناير وما تلاها من أحداث، وأيضا في الترشح للرئاسة وأيضا في اعتصام رابعة أو كل الأحداث، لافتا أن صفوف الإخوان يتم حشدهم للتظاهرات والفعاليات دون معرفتهم ما هو الحدث نفسه، مؤكدا أن الجماعة لم تعقد مؤتمرا عاما داخل جماعة منذ عهد حسن البنا حتى عزل الجماعة فى 2013 وما بعدها". حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".