تسريب صوتي لـ"خيرت الشاطر" يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر 2012: تشكيل حكومة ائتلافيه برئاسة الحرية والعدالة

عرضت الإعلامية أماني الخياط، تسريبا صوتيا للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر.

بث برنامج الكبسولة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، التسريب الصوتي لنائب مرصد جماعة الإخوان، والصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالإرهاب، يكشف نوايا الإخوان الخبيثة تجاه حكم مصر، حيث تحدث خيرت الشاطر خلال التسريب الصوتى حول نية الإخوان للدفع بمرشح لها فى انتخابات الرئاسة التى أقيمت فى عام 2012، وقررت الجماعة حينها الدفع بكل من خيرت الشاطر ومحمد مرسى فى تلك الانتخابات. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وقال "الشاطر"، خلال التسريب: "هما طبعا الأول فوجئوا بنزولنا، بافتراض طبيعي نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرفة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة". حسبما ذكر موقع "الوطن".

وأضاف "الشاطر": "إحنا في آخر شهرين كل أسبوع كنا بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافيه برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".

وقال خيرت الشاطر، فى التسريب الصوتى، ببرنامج "الكبسولة" الذى تقدمه الإعلامية أمانى الخياط، متحدثا عن قرار الإخوان بالدفع بمرشحين فى انتخابات الرئاسة قائلا: هما الأول فوجئوا بنزولنا بافتراض طبيعى نقول مش نازلين، فالقضايا كانت مستطرقة بدرجة عالية، إنما هما مش فوجئوا لدرجة مفاجئة كاملة، لأنه كل شهرين إحنا كل أسبوع بنقولهم يا جماعة لو موفقتوش على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة الحرية والعدالة موقفنا قد يتغير لاختيار مرشح".

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وكان عصام تليمة، القيادى الإخوانى الهارب، ومدير مكتب يوسف القرضاوى، شن هجوما على الجماعة الإرهابية، وقياداتها المسئولة، متهما إياهم بأنهم سبب الأزمات في الجماعة.

وأضاف "تليمة" في برنامج الشهادة الذى تم حذفها من موقع الجزيرة القطرية، والتى روى فيها شهادته عن الإخوان وتفاصيل وكواليس ما كان يجرى بداخلها في الفترة ما بعد أحداث 25 يناير، قائلا، إنه لا قيمة للفرد داخل الإخوان الإرهابية، وأنه لم يتم استشارة كوادر الجماعة وصفوفها في النزول في 25 يناير وما تلاها من أحداث، وأيضا في الترشح للرئاسة وأيضا في اعتصام رابعة أو كل الأحداث، لافتا أن صفوف الإخوان يتم حشدهم للتظاهرات والفعاليات دون معرفتهم ما هو الحدث نفسه.

وأكد تليمه، أن الجماعة لم تعقد مؤتمرا عاما داخل جماعة منذ عهد حسن البنا حتى عزل الجماعة فى 2013 وما بعدها". حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".